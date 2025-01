Donnaup.it - Corona Natalizia facilissima: la faccio col metodo del coperchio e il risultato è stupefacente!

Basta ildi una pentola per questasalata e preparerete un antipasto scenografico e delizioso, perfetto sulla tavola imbandita.Famigliari e amici resteranno stupefatti dal: un impasto fragrante e un ripieno goloso, saporito e invitante.Si scioglie in bocca e regala grandi soddisfazioni al palato, ma l’aspetto più incredibile rimane la sua presentazione estetica: la forma circolare a raggiera sembra un inno al sole, proprio nei giorni del solstizio, quando le giornate, lentamente cominciano ad allungarsi per la vittoria della luce sul buio. Gli antichi romani dedicavano il 23 dicembre alle festività del Sol Invictus, il Sole Vincitore. Così abbiamo pensato di proporvi un manicaretto a tema per celebrare il ritorno della speranza, che per i cristiani si incarna e nasce a Betlemme.