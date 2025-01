Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia in gara ad Anterselva | tappa importante verso i Mondiali

Leggi su Ilfaroonline.it

Ladeldiarriva ad. Nella località trentina dove il prossimo anno si svolgeranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026,si prepara al Test Event per puntare al podio. La competizione si svolgerà dal 23 al 26 gennaio e saranno 11 gli Azzurri in.Laitaliana èper la Nazionale Tricolore, in vista deidi Lenzerheide che sono in calendario dal 22 al 23 febbraio.I convocati e il programma – Fonte FISI/fisi.orgGiacomel guida dunque la formazione azzurra che al maschile potrà contare anche su Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni e Daniele Cappellari mentre il sestetto femminile proporrà le padrone di casa Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler insieme a Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucchi.Di seguito ecco il programma delladi:– Giovedì 23 gennaio, 14:30 – Sprint femminile– Venerdì 24 gennaio, 14:30 – Sprint maschile– Sabat0 25 gennaio, 13:00 – Inseguimento femminile– Sababato 25 gennaio, 14:55 – 4×7,5km maschile– Domenica 26 gennaio, 12:05 – 4x6km femminile– Domenica 26 gennaio, 14:45 – Inseguimento maschileFoto fisi.