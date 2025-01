Ilgiorno.it - Copiano: scontro monopattino-furgone, gravissimo un sessantenne

Leggi su Ilgiorno.it

, 21 gennaio 2025 – Sono gravissime le condizioni di unalla guida di un, vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 9. Lofra il mezzo su cui si trovava il ferito e unsi è verificato poco dopo le 17.30, in territorio comunale di, piccolo Comune nella zona est della provincia. Gli operatori del 118, interventi tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno rinvenuto il conducente delin arresto cardiocircolatorio. Subito gli hanno praticato le manovre di rianimazione previste dal protocollo, quindi lo hanno trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva, monitorato costantemente dai medici. Il conducente del, un 37enne, ha riportato un lieve trauma al braccio ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Lodi.