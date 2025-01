Abruzzo24ore.tv - Coop ritira biscotti per bambini: rischio contaminazione da piombo

Milano - La catena di supermercatiha avviato il ritiro di specifici lotti diper l'infanzia a causa della possibile presenza dioltre i limiti di legge, invitando i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo per il rimborso.ha recentemente annunciato il ritiro precauzionale di alcuni lotti dibiologici per l'infanzia al farro senza latte e senza uova del marchio Crescendo, venduti in confezioni da 170 grammi. La decisione è motivata dalla possibile presenza dioltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Dettagli dei lotti interessati I lotti soggetti al richiamo sono identificati dai seguenti termini minimi di conservazione (TMC): 15/04/2025 27/05/2025 04/11/2025 Il codice EAN associato al prodotto è 8001120601155. Indicazioni per i consumatoriinvita i clienti che hanno acquistato iappartenenti ai lotti sopraindicati a non consumarli e a restituirli presso il punto vendita più vicino, dove riceveranno il rimborso.