Puntomagazine.it - Controlli della Polizia di Stato a Scampia: sorpresi con oltre 1 kg droga. Arrestati madre e figlio

Leggi su Puntomagazine.it

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare, nella mattinata odierna, gli agentiSquadra Mobile di Napoli e del Commissariato, con il supporto di un’unità cinofila antidell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno tratto in arresto una 50enne ed un 27 enne, entrambi napoletani.Nello specifico, i poliziotti, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in zona; in quei frangenti, la 50enne, avvedutasiloro presenza, ha lanciato dal balcone uno zaino, nel tentativo di disfarsene ma, altri operatori, posti in servizio di osservazione, lo hanno immediatamente recuperato rinvenendo al suo interno ben 17 panetti di hashish ed altri pezzistessa sostanza per un peso complessivo di circa 1,2 kg.