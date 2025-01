Juventusnews24.com - Conceicao torna su Juve Milan: «Ci è mancato qualcosa nel secondo tempo. I giocatori sono coscienti di quello che serve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24a parlare di: le parole del tecnico rossonero in conferenza alla vigilia della sfida al GironaSergio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suoe il Girona, èto a parlare anche della sconfitta di sabato scorso con la.PROBLEMA MENTALE – «Mi è capitato anche di peggio, ma succede. Giochiamo contro gli avversari eh, non è che se giochi contro squadre teoricamente inferiori cimomenti in cui la squadra avversaria è sopra, fa parte del calcio. Cimomenti in una partita, citanti dettagli importanti. La base non deve essere negoziabile. Se c’è da soffrire c’è da soffrire, se c’è da difendere di più c’è da difendere di più, poiche conta di più è il risultato. Contro laci ènel? Assolutamente sì.