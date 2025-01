Con Trump la lotta ai cambiamenti climatici va nel cassetto | tutte le misure green già cancellate dal presidente Usa

Leggi su Open.online

Gli Stati Uniti ingranano la retromarcia nellaai. Tra le decine di ordini esecutivi firmati da Donaldnel suo primo giorno alla Casa Bianca, molti riguardano proprio questioni relative all’energia e al clima. In campagna elettorale, ilamericano ha negato ripetutamente l’esistenza stesso del riscaldamento globale e promesso che avrebbe smantellato le politiche introdotte con fatica dal suo predecessore Joe Biden. Sono bastate poche ore perché quella promessa si trasformasse in realtà. La raffica di ordini esecutivi firmati danel suo primo giorno nello Studio Ovale testimonia infatti un cambiamento drastico del ruolo che gli Stati Uniti (non) intendono giocare nellaai.La dichiarazione di emergenza energeticaNel suo primo giorno alla Casa Bianca,ha dichiarato un’«emergenza energetica nazionale» volta a incrementare la produzione di petrolio, gas e carbone, i tre combustibili fossili che più contribuiscono al surriscaldamento del pianeta.