Lopinionista.it - Cna Fita: “Lentezze della giustizia bloccano l’azione risarcitoria contro il cartello dei costruttori di autocarri”

ROMA – La Cnaesprime “forte disappunto” per la “lentezza con cui procedeildeidi”. E chiede al governo di intervenire urgentemente per accelerare i tempi di rispostadi merito italiana. L’iniziativa, promossa da Cnae premiata dall’Autorità garanteconcorrenza e del mercato come migliore campagna a favore dello sviluppoconcorrenza, ha coinvolto oltre 3mila imprese di autotrasporto, oltre a numerose aziende che operano con trasporto in conto proprio.“A distanza di otto anni dall’avvioprima causa, non è ancora stata emessa alcuna decisione di merito”, informa una nota. “Questa stasi getta un’ombra sulla fiducia che le imprese ripongono nellaitaliana. La situazione nel nostro Paese risulta ancor più penalizzante se paragonata a quella di altri Stati europei.