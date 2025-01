Juventusnews24.com - Club Brugge Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Champions League

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24tv: eccosarà possibile seguire ildidi questa seraLasarà ospite delquesta sera, con ilfissato per le ore 21.00 e valido per la settima giornata del girone di. I bianconeri vanno a caccia della qualificazione ai playoff, con una speranza ancora aperta per gli ottavi diretti.Ilsarà visibile ine in esclusiva su Sky Sport. Mentre la cronaca testuale sarà, come di consueto, suntusnews24.Leggi suntusnews24.com