Club Brugge Juve col grande dubbio sulla trequarti | Thiago Motta indeciso tra loro due Il ballottaggio

di RedazionentusNews24coltradue. Ilverso la sfida di Champions League di oggiQuesta sera alle ore 21 laaffronterà ilin trasferta in occasione della settima partita della Champions League 2024/25. I bianconeri vanno a caccia di punti importanti per la qualificazione ai playoff.deve ancora sciogliere un: in particolarefascia destra, lì dove Weah e Yildiz si stanno giocando una maglia da titolare. Secondo la Gazzetta dello Sport l’americano ha il 60% di probabilità di scendere in campo dall’inizio.Leggi suntusnews24.com