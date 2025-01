Unlimitednews.it - Cleveland avanti tutta, Boston travolge Golden State

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –nte. Questi due dei verdetti emersi dal ricco programma Nba del Martin Luther King Day. I Cavaliers, in testa a Est, battono senza problemi Phoenix, imponendosi 118-92. In cinque in doppia cifra con il solito Donovan Mitchell a fare la differenza e a chiudere con 33 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist. Sedici punti (con 7 assist) per Darius Garland, doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per Jarrett Allen. Dall’altra parte i Suns si affidano a Kevin Durant che il suo lo fa mettendo a referto 23 punti e 7 rimbalzi, ma non basta per evitare il ko.Tiene il passoche domina la sfida controchiudendo sul 125-85. Per i padroni di casa 21esimo ko in 42 gare, mentre i campioni in carica vincono senza strafare con Jayson Tatum che fa registrare al suo attivo 22 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.