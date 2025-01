Ilgiorno.it - Clara Soccini ritorna nella sua vecchia scuola: l’emozionante incontro a Travedona Monate

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 21 gennaio 2025 –tornasuaelementare a. La cantante e attrice, che tra poche settimane sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025, oggi è stata ospite della primaria 'Caduti per la Patria, frequentata dall’artista lanciata dal ruolo di Crazy J. in “Mare Fuori”. è successo oggi nell’ambito della seconda tappa del progetto educativo "Sogna e credici fino alle stelle". Un progetto che coinvolgerà nei prossimi mesi oltre 2.000 classi dellaprimaria di tutta Italia. L'iniziativa è promossa da Pan di Stelle e realizzata in collaborazione con D&F, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e protagonista tra i big di Sanremo 2025 con il brano “Febbre” ha detto ai giovani studenti: "I sogni sono stelle che illuminano il cammino.