Clamoroso Balotelli cambia di nuovo tutto | l’annuncio ribalta la situazione e spiazza chiunque

Ultimo aggiornamento 21 Gennaio 2025 11:28 di AlessiaMariotorna a far parlare di sé: arrivano nuove dichiarazioni sul futuro e stavolta le parole sono nettissime.Marioin Serie A continua ad attirare l’attenzione in casa Genoa, sopratper i pochi minuti di gioco che ha trovato fin qui. A tal proposito, dopo le ultime indiscrezioni che sono circolate, è arrivato ancheufficiale che nessuno si sarebbe mai aspettato.Ci sono cose che non cambieranno mai e Marioin grado di capitalizzare l’attenzione su di sé è una di queste. Nelle ultime ore si sono rincorse tante indiscrezioni sul suo futuro, tanto che alla fine è dovuto arrivare un annuncio ufficiale per mettere in chiaro le cose.non le manda a dire e quel “società” virgolettato riaccende le luci dei riflettoriTramite il proprio profilo ‘Instagram’, con una story, Marioha scritto: “Per favore, non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe, ma ho rispetto innanzidei TIFOSI e poi della ‘società'”.