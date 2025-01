Lanazione.it - Chiede lo scontrino alla moglie, botte e insulti razzisti al vigilante. Pesante condanna

Firenze, 21 gennaio 2025 – La sua colpa? Quella di aver chiestodi esibire loall’uscita di un centro commerciale. Per questo un addettosicurezza di 55 anni, originario del Camerun, è stato preso ada un 50enne fiorentino,to a a 4 anni e 2 mesi di reclusione con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso col figlio minorenne. I fatti risalgono allo scorso mese di settembre in un centro commerciale a Le Piagge,periferia di Firenze. Durante un controllo a campione sugli scontrini la donna avrebbe reagito con proteste erichiesta deldi mostrare ricevuta. Dopo un'ora il marito si sarebbe presentato davanti allo store insieme a un ragazzo, invitando la guardia giurata ad uscire. Ilha varcato la porta, secondo quanto ricostruito, ed è stato colpito alle spalle con un pugno, finendo a terra.