Chi è Marco Alberti, nominato nuovo ambasciatore d'Italia a Tirana in Albania

è stato, capitale dell’. Il 53enne ricoprirà un ruolo delicato visti i rapporti sempre più stretti tra il governo italiano guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quello albanese, presieduto dal primo ministro Edi Rama.Chi èè nato nel 1972 a Bukavu, nello Zaire, Stato oggi diventato la Repubblica democratica del Congo. Si è laureato all’Università di Bologna in Giurisprudenza e ha dato avvio alla propria carriera diplomatica nel 2000, ricoprendo diversi incarichi in Italia e all’estero. Dal 2001 è stato nella segreteria del Sottosegretario alla Farnesina. Dal 2003 al 2008, invece, è stato sia Secondo che Primo Segretario a Buenos Aires, in Argentina. In seguito è stato Console aggiunto al Consolato generale di New York per poi passare al servizio Stampa e Comunicazione istituzionale del ministero degli Affari Esteri nel 2011.