Chi è Barron il figlio 18enne del presidente Donald Trump in prima fila con la madre Melania | È molto intelligente ha visto come vanno le cose

È di sicuro il membro meno celebre della famiglia, anche perché, quando suo padre si insediò per lavolta nella Casa Bianca, aveva solo 10 anni. Ora, invece,, ilpiù giovane del neo-degli Stati Uniti, di anni ne ha 18. E sembra già avere un futuro radioso nella politica e nella finanza. D’altronde è proprio il padre a tesserne le lodi: “È, è un grande ragazzo”. Il giovanissimo rampollo della casa presidenziale americana, infatti, pare abbia avuto un ruolo attivo nella campagna elettorale di suo padre. Ed è anche l’unico degli figli diad essere stato tenuto ben distante da quel cono di luce che, inevitabilmente, è costantemente puntato sulla famiglia. Volere di mamma, first lady americana, che ai tempi dellapresidenza discelse per il suo unicoun’infanzia senza paparazzi né stressanti obblighi istituzionali.