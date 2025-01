Dailymilan.it - Champions League Milan, gli ottavi di finale fanno ricco Gerry Cardinale. Che incasso!

Torna lae ilha il compito di centrare glidi: ecco l’che fa felice. La cifraUna vittoria contro il Girona per cercare di risollevare il morale dei tifosi, dopo la sconfitta con la Juventus, e per mettere un altro tassello sulla qualificazione diretta aglididi, che ha un valore non indifferente. Nonostante la partenza a rilento del, con le sconfitte incassate contro Liverpool e Bayer Leverkusen, i rossoneri si sono rialzati e le hanno vinte tutte e quattro.La qualificazione diretta agliè, quindi, ancora possibile e porterebbe nelle casse del patron rossonerouna cifra davvero importante: circa 15 milioni di euro. Per ogni squadra che raggiunge glidi, infatti, il corrispettivo previsto è di 11 milioni.