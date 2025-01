Panorama.it - Champions League, guida ai verdetti delle ultime giornate

Ancora 180 minuti e poi la prima fase della nuovasarà in archivio con i suoi, promozioni e bocciature. Una volata spalmata su due settimane, con il super mercoledì in programma il 29 gennaio nel quale tutte e 18 le partite saranno giocate in contemporanea. Una roulette russa che nelle intenzioni della Uefa deve rappresentare il momento di maggior interesse dei primi cinque mesi del format studiato per contrastare le spinte secessioniste della Superlega.Trattandosi di una prima volta non ci sono certezze ma solo ipotesi e proiezioni. Ecco, allora, unaragionata per cercare di rispondere ad alcune domande e avere una bussola grazie alla quale orientarsi in vistadue tornate di match.Quanti punti servono per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale?Detto che solo il Liverpool è stato capace fin qui di fare percorso netto (18 punti su 18 conquistati) le simulazioni realizzate nellesettimane hanno fissato in 17 la quota qualificazione diretta.