Cena a Riccione per il 're del cioccolato'

L’onda dolce del Sigep arriva fino a. Domenica scorsa il ‘re delErnst Knam, dopo un weekend passato in Fiera tra dimostrazioni di pasticceria ed esibizioni, è stato la star dellaal ristorante Autentico a pochi passi da viale Ceaccrini. Durante la serata, organizzata dall’azienda Modecor, il pastry chef si è rilassato insieme a una trentina di addetti ai lavori, in un after-show all’insegna della buona cucina, nel cuore del ‘salotto’se. Durante la serata, Knam non si è sottratto ai selfie di rito con gli altri clienti, in una serata da tutto esaurito per Autentico. Classe 1963, tedesco di nascita e milanese di adozione, Ernst Knam arriva nella città meneghina nell’89 e da lì a poco apre il suo primo negozio di pasticceria ‘L’antica arte dolce’, che nel 2015 ribattezzerà proprio Pasticceria Ernst Knam.