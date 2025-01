Cecilia Sala risponde a Vespa | Che brutto sporcare ora un successo delle istituzioni italiane

Leggi su Dayitalianews.com

Scambio di battute pungenti tra Bruno. La giornalista, detenuta in Iran a dicembre, non ha taciuto di fronte alle critiche del conduttore di Porta a Porta, che, il giorno successivo alla sua prima apparizione televisiva da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, l’ha rimproverata per non aver menzionato Giorgia Meloni durante la lunga intervista. Inoltre,ha rivelato che il giorno della liberazione di, la madre e il compagno della giornalista avrebbero impedito al padre di commentare l’accaduto nel suo programma su Rai 1, Cinque Minuti.La risposta diNon ha tardato ad arrivare la risposta ditramite un post su X. “Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo con tutto il cuore, pubblicamente e più volte, per l’operazione che ha portato alla mia liberazione.