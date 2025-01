Puntomagazine.it - Castellammare e Pimonte: controlli dei carabinieri. L’evaso dalla Calabria e il ragazzo con mezzo chilo di marijuana

a largo raggio deididi Stabia: arrestato un evaso e sequestrati 527 grammi dia largo raggio e arresti per idella compagnia didi Stabia in città e nei comuni limitrofi.Il primo a farne le spese è il 40enne A. B.. L’uomo era da poco evasopropria abitazione di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Il 40enne, infatti, era inperché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Avuta la notizia, i militari stabiesi hanno effettuato un sevizio ad hoc nei pressi dell’abitazione dell’uomo e in mattinata lo hanno visto arrivare a piedi. Bloccato, é stato arrestato.A Piemonte, nelle stesse ore, idella locale stazione hanno fermato e controllato il 21enne C.