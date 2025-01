Dilei.it - Casa Nietzsche, l’antica villa diventata museo con una biblioteca da 4.500 libri

Laè unain quel dell’Alta Engadina, precisamente a Sils Maria in Svizzera. Dal 1881 al 1888, qui il grande filosofo ha vissuto le sue estati: oggi l’edificio ospita une unain suo onore. Approfondiamo la storia dell’edificio, così profondamente legata al filosofo, cosa è possibile vedere (si può persino soggiornare qui nei periodi di locazione turistica). Andiamo alla scoperta di un luogo che ci rimanda una visione intima del filosofo, in quella natura aspra e sublime, oggi posto di riferimento per tutti gli studiosi del suo pensiero.Le estati di Friedricha Sils Maria, nelche gli costava un franco al giorno-Haus si trova precisamente in unggio a dir poco pittoresco: questo, che è dedicato alla vita e alle opere di Friedrich, è situato nello scenario alpino.