Ilgiorno.it - Carnissage Milano: nuova frontiera della ristorazione di carne con Martino Uzzauto

Leggi su Ilgiorno.it

Ridefinire i codicidi; offrire non solo un pasto, ma una food experience; una celebrazione dell’eccellenza delle materie prime, in una cornice intima ed elegante. Nel cuore di un quartiere altrettanto cool, Brera. La filosofia imprenditoriale dietro le quinte di, nuovo indirizzo di via Varese 4, a, è stata definita dal fondatore. Doppio background per lui, che coniuga l’expertisestorica azienda di famiglia, “Meat Premium”, leaderdi qualità, con la competenza in materia finanziaria acquisita negli anni. Un’idea che ha conquistato la fiducia di Leonardo Maria Del Vecchio, che dà sostegno con LMDVCapital, il suo “family office“,Bros Investments di Bernardo Vacchi e Giulio Gallazzi, e il supporto di Marco Talarico e Barbara Valle.