Capodanno Cinese 2025 a Milano | celebrazioni e menù speciali per l' Anno del Serpente

Simbolo di saggezza e creatività, introspezione e rinnovamento. Insomma, di rigenerazione, sostantivo diventato familiare in unache ha fatto della “muta urbanistica e culturale” una sorta di bandiera identitaria. Pura evidenza. Perché ilche a breve sbarcherà in città scomoderà quegli stessi valori, visto che l’animale-simbolo delè quello del “”, figura che nel Paese di Confucio rappresenta la capacità di lasciare il vecchio per il nuovo. Insomma, grande festa per gli oltre 33mila cinesi censiti nella metropoli lombarda. Ma anche per l’intra città, pronta a condividere la frenesia collettiva che il 28 e 29 gennaio inonderà la zona di Paolo Sarpi e le altre piccole Chinatown che si sono andate sviluppando in vari quartieri. E a condividere l’esultanza delle famiglie cinesi riunite in case o ristoranti per consumare leccornie dalla tradizionali dalla forte allegoria come i dim sum, gli gnocchi di riso e il pesce, notoriamente gettonato perché il suono della parola in linguache lo evoca ricorda quello che indica l’abbondanza.