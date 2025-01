Caos treni Salvini alla Camera | La rete ferroviaria è sotto attacco Treni in ritardo? Quando c’erano Pd e M5s andava peggio

Leggi su Open.online

ci sono disagi la prima cosa da fare è scusarsi, come giustamente ha fatto Ferrovie dello Stato. Ma ho auspicato di intervenire in Aula per denunciare inaccettabili anomalie. Laè oggetto di attacchi, ormai da anni. Un grande Paese come l’Italia non si farà mai intimidire». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteonell’informativasulche ha chiesto in prima persona di svolgere per informare i parlamentari su quelle che il ministero sospetta siano le vere ragioni dietro ilche ha mandato in tilt i trasporti ferroviari nelle ultime settimane. «Un premier in carica nel 2014 disse che era in atto un’operazione di sabotaggio contro le strutture ferroviarie, poi però non seguirono fatti», ha detto, attaccando senza mai menzionarlo per nome e cognome Matteo Renzi.