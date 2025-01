Lanazione.it - Caos certificazioni di invalidità. Medici di base: “Facciamo il lavoro dei patronati”

Empoli, 21 gennaio 2025 – Anno nuovo, complicazioni in più per idi. Le nuove modalità di presentazione di accertamento di-disabilità stanno, infatti, riscontrando pareri negativi da parte dei camici bianchi. Firenze è una delle nove province italiane in cui dallo scorso primo gennaio è partita la sperimentazione (che verrà estesa al resto del Paese dal 2026) di alcune novità introdotte dal decreto legislativo 62 del 2024, che prevede novità nei criteri e nelle modalità di accertamento della disabilità, e nel caso specifico, il nuovo avvio del procedimento che accorpa in una unica fase, a cura dei“certificatori“, sia la parte medica che quella socio-sanitaria, quest’ultima più prettamente amministrativa che veniva curata daiprima della riforma. Dopo aver atteso la risoluzione di alcuni problemi tecnici sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall’Inps, sono partite le prime pratiche.