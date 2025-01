Lanazione.it - Campionato Spezzino: il Real Prulla riapre i giochi a Sarzana

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 21 gennaio 2025 – Ultima gara del girone di andata die nel gironeferma la capolista con una clamorosa vittoria e conquista il secondo posto in classifica. Tra i giovani ragazzi capitanati da Benacci, in evidenza Betti, autore di una doppietta. Nelle altre tre gare della giornata, larghe vittorie per Calcio Nave, Bertonati autore di cinque reti, Laghezza e Arcola Fortitude contro Scm. Al termine della fase ascendente diAics la neopromossa in Serie A, Lakomitiv Loska in testa alla classifica in solitaria; netta la vittoria contro Fc Prati, man of the match Grassi, autore di una doppietta. Al secondo posto, l' Avanti Tutta che con ben sette reti conquista i tre punti ai danni di Bf. Terzo acuto consecutivo per Spezia Calcio Popolare, trascinato da Alberghini, uomo assist e goleador.