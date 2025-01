Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Sergio Conceiçao si porta un centrocampista a Milano. Ecco chi

L’allenatore delchiede aiuto ale vorrebbere ao Alan Varela.chi è Non solo la sessione invernale, illavora anche sul fronteestivo. E a tal proposito c’è un nuovo nome che circola in quel di via Aldo Rossi. Stiamo parlando di un fedelissimo di misterConceicao ai tempi del Porto: Alan Varela. Si tratta di unclasse 2001 che l’attuale allenatore rossonero conosce molto bene per averlo lanciato quando era sulla panchina dei Dragões.A rire questa indiscrezione diè Sky Sport, che sottolinea come il Diavolo si stia muovendo sottotraccia anche per luglio. Cresciuto in Argentina con la maglia del Boca Juniors, nell’estate del 2023 il Porto lo preleva per circa 8 milioni di euro.