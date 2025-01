Ilnapolista.it - Buongiorno spera nella convocazione contro la Juventus, senza di lui 5 vittorie su 5 e tre reti subite

laScrive il Corriere dello Sport che in settimana si deciderà se convocare Alessandrofermo da cinque partite per la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.Scrive il quotidiano:La lunga rincorsa di Alessandroverso la. In attesa di capire se riuscirà o meno a esserci sabato al Maradona, il difensore del Napoli si prenota come rinforzo virtuale di gennaio, aspettando il mercato.C’è prudenza per il suo rientro, si procede con cautela, lo staff medico monitorerà le sue condizioni.Il suo rientro, che si avvicina, sarà un’arma in più a disposizione di Conte per le ultime diciassette partite di campionato per blindare la vetta. Un recupero prezioso, in difesa, nonostante le prove convincenti di Juan Jesus, impeccabile, e, nel complesso, dell’intero reparto: cinquesu cinquecon appena tre gol subiti, ovvero quello di Pinamonti prima di Natale a Genova e i due dell’Atalanta di sabato scorso.