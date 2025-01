Spettacolo.periodicodaily.com - Bresh, Il Cantautore della Nuova Generazione a Sanremo 2025

, uno dei cantautori più apprezzati, sarà per la prima volta in gara alla 75ª edizione del Festival dicon il brano “La tana del granchio”, e nelsi esibirà al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano.25 Certificazioni Platino e 11 Oro, Il Successo Inarrestabile di, uno dei cantautori più apprezzatisua, continua a conquistare il pubblico con la sua musica autentica e innovativa. Con ben 25 certificazioni platino e 11 oro, ha saputo farsi un nome nel panorama musicale italiano, regalando al pubblico successi memorabili. Il suo talento e la sua unicità lo hanno reso un artista da seguire con grande attenzione.in Gara al Festival dicon “La Tana del Granchio”Nelsarà in gara alla 75ª edizione del Festival dicon il brano “La Tana del Granchio”.