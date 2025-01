Quotidiano.net - Borse europee deboli: attesa per Wall Street e decisioni di Trump sui dazi

Leggi su Quotidiano.net

Leproseguonoin vista dell'avvio didove i future sono in rialzo. I mercati sono in una fase attendista in vista delle primeche verranno prese da Donald. L'attenzione si concentra sui, dopo che il presidente americano ha annunciato misure per il Canada e il Messico ma non ha menzionato la Cina ed altri Paesi. Il dollaro si rafforza sull'euro e sulla sterlina. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Poco mosse Londra (+0,03%) e Francoforte (-0,05%). Positiva Parigi (+0,1%), in calo Milano (-0,4%) e Madrid (-0,5%). I listini del Vecchio continente sono appesantiti dall'energia (-0,6%) e dalle utility (-0,4%), in scia con il calo del petrolio e del gas. Scivola il settore delle auto (-0,7%), dopo i dati sulle vendite. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato europei mentre sono in calo quelli del Treasury americano.