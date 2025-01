Spazionapoli.it - Boom Napoli, che novità su Garnacho: ecco cosa manca per chiudere

Leggi su Spazionapoli.it

calciomercato ultimissime – In casa azzurra, di fatto, bisogna registrare delleimportanti su.Dopo aver battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, ilè atteso da un altro big match. Sabato prossimo, infatti, i partenopei ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus di Thiago Motta.Tuttavia, in attesa della sfida contro i bianconeri, ilè al centro di tante indiscrezioni di mercato. Il nome più caldo è sicuramente quello di. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento., il Manchester United ora vuole 65 milioni di euro per cedereSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Manchester United ha abbassato le proprie pretese. Il club inglese, di fatto, chiede ora 65 milioni di euro per cedere l’argentino.