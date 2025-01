Ilrestodelcarlino.it - Bologna, tentata rapina in un negozio di alimentari. Ferita la titolare per 40 euro

, 21 gennaio 2025 – Ferisce una commerciante per 40. Armato di coltellino, tenta lain undinel Quartiere Navile. Si tratta di un 42enne italiano, finito in arresto. I carabinieri del Nucleo radiomobile di, coordinati dal maggiore Giovanni Di Nuzzo, hanno arrestato l’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa diaggravata commessa con armi. Cosa è successo È successo verso le 20.30: la centrale operativa del comando provinciale diha ricevuto una segnalazione. Una persona, la, era stataa una mano con un’arma bianca, a seguito di unaavvenuta in undiin via Matteotti, Quartiere Navile. Appresa la notizia, due pattuglie del Radiomobile hanno immediatamente raggiunto ile individuato al suo interno il responsabile prima che si allontanasse dal locale.