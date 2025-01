Abruzzo24ore.tv - Bollette luce e gas: ecco come ottenere sconti fino a 600 euro

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Milano - Nel 2025, le famiglie italiane con determinati requisiti ISEE potranno beneficiare di significativisulledie gas, arrivando a risparmiarea 600all'anno. Nel 2025, il bonus sociale per ledie gas continuerà a offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica. Questo sconto può raggiungere un massimo di 600annuali, rappresentando un aiuto tangibile per affrontare le spese energetiche sempre più elevate. Per accedere a questo beneficio, è fondamentale rispettare i requisiti previsti. Composizione del Bonus Il bonus sociale si suddivide in due componenti principali: Bonus Gas: prevede un importo massimo di 374,4all'anno, suddiviso in rate trimestrali da 93,60. Questo sconto è particolarmente rilevante per le famiglie che utilizzano il gas per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi.