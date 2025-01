Game-experience.it - Bloodborne emulato su PC a 60 FPS, Digital Foundry testa il gioco tra le strade di Yharnam

ha deciso diresu PC, pluripremiatodi FromSoftware ed Hidetaka Miyazaki, su PC tramite l’re ShadPS4, scoprendo miglioramenti significativi al framerate, ora capace di raggiungere i 60 FPS.Difatti mentre Sony rimane silenziosa su un possibile ritorno ufficiale del titolo, i fan stanno spingendo i limiti dell’hardware per migliorare l’esperienza originale. Il progetto di emulazione ShadPS4 rappresenta quindi un’importante svolta per gli appassionati delappartenente al genere dei souls-like, offrendo una versione del titolo capace di risolvere alcuni dei problemi tecnici più discussi della versione originale per PS4. Il framerate più stabile e fluido garantisce una giocabilità notevolmente migliorata rispetto al passato.Tuttavia, è bene precisare che le performance vengono ovviamente influenzate dalla configurazione hardware del Personal Computer utilizzato.