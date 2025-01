Quotidiano.net - “Black Out 2: le verità nascoste”, seconda puntata della fiction con Alessandro Preziosi: le anticipazioni

Prosegue questa sera con la, l’avventura di ‘Out 2: le’. LaRai con, Marco Rossetti e Aurora Ruffino, dopo il successoprima stagione – che portava come sottotitolo ‘vite sospese’ – c ontinua a cavalcare l’onda del mistero e dei segreti che sembra essere una formula vincente. Lo show è in onda su Rai 1.Out 2: dove eravamo rimasti Nella valle sono arrivati i soccorritori: il pilota d'elicotteri Angelo Parr (Alessio Vassallo), la poliziotta capo Federica Guidi (Adele Dezi) e la geologa Sabrina Migliori (Fiorenza Tessari). I tre comunicano ai sopravvissuti che il ritardo dei soccorsi è dovuto a un forte terremoto che ha scosso il mondo esterno alla valle. Umberto, uno degli ospiti dell’hotel, è stato identificato come l’assassino di Volturno ed è scappato con sua figlia Lara.