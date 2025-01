Oasport.it - Biathlon, la vittoria di Tommaso Giacomel riaccende la luce azzurra e funge da monito. Guai a lanciarsi in giudizi affrettati!

Leggi su Oasport.it

“L’ora più buia è quella che precede il sorgere del Sole” è una frase attribuita a Paulo Coelho, buona al massimo per essere apposta su qualche cartiglio inserito nei Baci Perugina. Un pensierino banale, da terza elementare, che però è quanto di più affine ci possa essere a quanto accaduto nel panorama delitaliano durante la tappa di Ruhpolding.Dopo giorni complicatissimi, durante i quali è arrivata la pessima notizia del forfait per l’intera stagione di Lisa Vittozzi e in cui si sono dovute incassare performance deficitarie (rischiando addirittura l’onta del doppiaggio nelle staffette disputate in Baviera), le tenebre sono state squarciate dal lampo azzurro costituito dalladi.L’affermazione del trentino era in qualche modo annunciata, perché si era capito già da almeno un paio d’anni come – nella giornata giusta – potesse “far saltare il banco”.