Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per Anterselva: Giacomel e Wierer guidano gli azzurri

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo difarà tappa adda giovedì 23 a domenica 26 gennaio. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarca in Italia, nella località che tra poco più di un anno ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda questa disciplina. L’appuntamento in terra altoatesina sarà l’ultimo prima dei Mondiali, in calendario a Lenzerheide (Svizzera) dal 12 al 23 febbraio.Il programma prevede sprint, inseguimento e le staffette di genere. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista nelle prove casalinghe, a cui parteciperanno undici(cinque uomini e sei donne). A guidare il contingente sarà Tommaso, reduce dalla sua prima vittoria in Coppa del Mondo: domenica pomeriggio si è imposto nella mass start di Ruhpolding e ora spera di proseguire sulla stessa lunghezza d’onda dall’alto di una condizione di forma che fa ben sperare.