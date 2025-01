Lettera43.it - Berlusconi, Villa Grande non è più in vendita: la decisione della famiglia

Leggi su Lettera43.it

La residenza romana disull’Appia Antica, che Silvioacquistò nel 2001, non è più in. Diventerà, per volontà, la sede di rappresentanza nella Capitale di Fininvest. Lo hanno confermato fonti del gruppo dopo le anticipazioni del Sole 24 Ore. Lariflette dunque la volontà di Marina, presidente di Fininvest, e del fratello Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset, di consolidare il forte ruolo simbolico nonché strategico che l’abitazione ha ricoperto durante l’intera vita del padre. Una scelta condivisa apparentemente dagli altri figli dell’ex leader di Forza Italia Barbara, Eleonora e Luigi per onorare il legame dell’ex premier con la città di Roma. In precedenza, il Biscione stava valutando una cessione con l’intermediazionecasa d’aste Sotheby’s.