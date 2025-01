Berlino 2025 | annunciato il programma Richard Linklater Jessica Chastain e molti altri

Leggi su Cinefilos.it

ilIl Festival del cinema diha svelato l’elenco completo dei titoli in concorso ufficiale insieme alle sezioni laterali di prospettive e speciali. Sono stati selezionati in totale 19 film per il concorso internazionale.Tra i titoli salienti c’è l’ultimo lungometraggio diBlue Moon, con Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale e Andrew Scott. Il regista messicano Michel Franco lancia il suo ultimo titolo Dreams in concorso. Il film è interpretato da, Isaac Hernández e Rupert Friend. Franco ha lavorato di recente consul titolo in concorso a Venezia Memory.Altrove, il regista rumeno Radu Jude entra in competizione con Kontinental ’25, Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz con Emma Mackey, Fiona Shaw e Vicky Krieps entra anche in competizione con l’ultimo What Does that Nature Say to You di Hong Sangsoo e la veterana del Mumblecore Mary Bronstein torna come regista con If I Had Legs I’d Kick You con A$AP Rocky e Rose Byrne.