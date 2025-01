Lettera43.it - Berlinale 2025, tutti i film in concorso alla 75esima edizione

La stagione europea cinematograficaè pronta a entrare nel vivo. Laha annunciato la selezione ufficiale deiinche, durante la, correranno per l’ambito Orso d’oro. Il festival, che si terrà come di consueto nella capitale tedesca, si svolgerà quest’anno dal 13 al 23 febbraio. Sarà il debutto di Tricia Tuttle come direttrice artistica, dopo l’addio di Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek. Presidente di giuria sarà il regista Todd Haynes, noto soprattutto per aver diretto May December e Safe con protagonista Julianne Moore. Fra i 19inanche due co-produzioni italiane: si tratta di Reflet dans un diamant mort dei registi Hélène Cattet e Bruno Forzani e Yunan di Ameer Fakher Eldin. Nella sezione special figurano invece i nuovi lavori di Bong Joon-ho, premio Oscar per Parasite, e James Mangold, atteso con A Complete Unknown su Bob Dylan.