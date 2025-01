Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. Folgore Fucecchio non dà continuità ai risultati. Esordio per il giovane Pupeschi

Si interrompe la striscia positiva di due vittorie di fila dellaBoldrini Selleria, che esce comunque a testa alta dal campo del quotato Union Prato. I lanieri non sbagliano praticamente niente e nei primi due quarti tentano più volte la fuga, soprattutto con tiri dalla lunga distanza. La, pur con un roster limitato a causa delle assenze, riesce comunque a rimanere caparbiamente agganciata nel punteggio: 29-21 al primo mini riposo e 50-44 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi ci pensa però l’ex Ghiarè a piazzare il break decisivo in favore dei pratesi, i quali toccano la doppia cifra di vantaggio sul 64-49, poi leggermente ridotto alla terza sirena (79-67). La stanchezza e la tensione con la coppia arbitrale si fanno sentire in casa, che perde ad inizio dell’ultima frazione Stefano Orsini per due falli tecnici per proteste.