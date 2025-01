Inter-news.it - Bah, il Manchester City punta alla chiusura: Inter ormai defilata

Juma Bah si avvicina a indossare la maglia del, con l’che sembraaver rinunciato al suo possibile acquisto.IL PUNTO – Juma Bah, ex obiettivo dell’per la difesa, è ora a un passo dall’approdo al. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, il Vdolid ha trovato un accordo in via di principio con i Citizens, mancandodavvero pocodefinizione dell’affare tra le due società. Nello specifico, il passo determinante per la fumata bianca dovrebbe essere rappresentato dall’individuazione della squadra a cui cedere in prestito il classe 2006 fino all’estate. Il nome della società in questione potrebbe essere quello del Lens, club con il quale ilè in ottimi rapporti dopo la definizione dell’affare relativo al passaggio di Abdukodir Khusanov ai Citizens.