Azzena Rilascia il Nuovo Singolo "McQueen", Un Viaggio nel Tempo e nell'Emozione

A partire da venerdì 17 gennaio 2025, sarà disponibile in digitale il singolo di Azzena, intitolato "McQueen" (MoovOn/ADA Music Italia). Prodotto dallo stesso artista insieme a Daniele, il brano è frutto della collaborazione con Elya Zambolin. Il mix e il mastering sono stati curati da Fabrizio Cit Chiapello. Il Significato di "McQueen", Un Tributo al Nel descrivere il suo singolo Azzena rivela il cuore del brano: "Il focus di questo brano è sul