Ilfattoquotidiano.it - “Avevamo foto di Emanuela Orlandi negli zaini, alla Basilica di Santa Maria Maggiore le hanno viste e ce le hanno sequestrate”: la testimonianza esclusiva. Pietro: “Qualcuno dovrà scusarsi”

“Chi ha paura di?”: c’era scritto su uno degli striscioni portati sabato in piazza Cavour a Roma in occasione del sit-in per ricordare, nel giorno della sua nascita, la cittadina vaticana misteriosamente scomparsa nel 1983. Come ogni anno sono arrivati attivisti da tutto il mondo per esprimere solidarietà a, che da 42 anni lotta insiemesua famiglia per sapere cosa sia accaduto a sua sorella.“Credo siano in tanti ad avere paura di”, scriveoggi sul suo profilo social, in seguito a un episodio avvenuto domenica davantidi. “Sabato delle persone sono venute a Roma con dellediper partecipare al sit-in e dare, come nei precedenti incontri, la loro solidarietà”, spiega. “La mattina seguente – aggiunge – prima di ripartire decidono di visitare ladi