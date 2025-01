.com - Australian Open, Zverev primo semifinalista. Attesa per Alcaraz-Djokovic

Leggi su .com

(Adnkronos) – Indi Sinner-De Minaur e Sonego-Shelton, prende forma la semifinale della parte bassa del tabellone degli. Ila Melbourne il numero 2 del ranking Alexander, che nei quarti ha superato in quattro set lo statunitense Tommy Paul (7-6, 7-6, 2-6, 6-1, in poco più di 3 ore e mezza). Venerdì si giocherà la chance di entrare in finale contro uno tra Novake Carlos, impegnati tra poco sulla Rod Laver Arena. Ila Melbourne è, che ha liquidato la pratica Tommy Paul con più difficoltà del previsto. Il tedesco ha rischiato, ma è riuscito a brekkare in due momenti chiave della partita (quando l’americano è andato a servire per il set) e ha poi risolto la pratica al tie-break. Per, è la nona semifinale Slam in carriera.