Australian Open montepremi da favola | quanto guadagnano Sinner e gli altri azzurri

(Adnkronos) – L’2025 avanza verso l’ultimo atto. I big si avvicinano al titolo e al super premio in palio.guadagna chi vince il primo Slam stagionale?hanno già guadagnato Jannike Lorenzo Sonego nel singolare maschile? Il numero 1 del mondo campione in carica e il piemontese, che per la prima volta in carriera ha centrato i quarti in uno Slam, sono a un passo dalla semifinale. Nel doppio maschile, la coppia Bolelli-Vavassori è già semifinalista. Prima considerazione: l’mette sul piatto nel 2025 uncomplessivo da 96,5 milioni di dollarii (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024. Parlando proprio del torneo singolare, chi alzerà la coppa a Melbourne incasserà la bellezza di 3,5 milioni di dollarii (circa 2 milioni e 100mila euro).