Attore di Beautiful ritrovato senza vita a 39 anni | le possibili cause del decesso

La notizia della scomparsa di Francisco San Martin ha lasciato un vuoto tra gli appassionati di, I Tempo Della Nostrae Jane The Virgin. L’, noto per i suoi ruoli iconici nelle soap opera, è stato trovato morto nella sua abitazione a soli 39. Le prime ipotesi parlano di suicidio per impiccagione**, ma le indagini sono ancora in corso. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da colleghi e fan che hanno voluto ricordarlo con affetto.Una carriera brillante nelle soap operaFrancisco San Martin, nato a Maiorca nel 1985, è stato un volto molto amato dal pubblico televisivo. “Era conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Dario Hernandez nella serie tv spagnola I Tempo Della Nostra”, si legge tra i tanti commenti sui social. Nel 2017, Francisco ha fatto parte anche del cast di, dove ha interpretato il giardiniere Mateo.