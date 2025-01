Pronosticipremium.com - Atalanta-Sturm Graz, Streaming Gratis: dove vedere la Champions League in Diretta Live

Leggi su Pronosticipremium.com

Si accendono i riflettori sulla 7ª giornata die la prima italiana a scendere in campo sarà l’che sfiderà loa partire dalle ore 18:45 del 21 gennaio. Il Gewiss Stadium sarà la cornice di questo match che vede i padroni di casa favoriti e volenterosi di conquistare quei tre punti che potrebbero far fare un grosso salto in avanti in classifica alla formazione di Gian Piero Gasperini.Davanti a sé, la Dea troverà una squadra che ormai non ha quasi più nulla da chiedere a questa competizione e che infatti si trova al 29° posto in classifica con soli tre punti. Per questo motivo, tifosi e appassionati di calcio si aspettano una prestazione importante e tanto spettacolo offerto proprio dai bergamaschi, con Retegui e Lookman pronti a sbaragliare la compagine austriaca in questa notte di