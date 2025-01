Bergamonews.it - Atalanta-Sturm Graz, le formazioni ufficiali: sorpresa Toloi, fuori Lookman

Bergamo.nella linea di difesa a tre, Pasalic fa il mediano a fianco di De Roon al fianco di Ederson, in attacco partementre a destra c’è Palestra, come anticipato da Gasperini: ledi, le(3-4-1-2): Carnesecchi;, Hien, Kolasinac; Palestra, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Scalvini, Djimsiti, Bellanova, Ruggeri, Cuadrado, Ederson, Brescianini,, Vlahovic.(4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Yalcouyé, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Camara, Bøving. All. SäumelA disp. Khudiakov, Bignetti, Geyrhofer, Schopp, Hodl, Kiedl, Karic, Hierländer, Zvonarek, Horvat, Jatta, Grgic.